Judici a Nantes per la desaparició d’un jove francès a Andorra l’any 2016
La presumpta autora dels fets serà jutjada al setembre per un tribunal penal amb jurat
El setembre del 2025, la Cour d’Assises de Loire-Atlantique, a Nantes, acollirà el judici per la desaparició de Florent Grégoire, un jove de 28 anys originari de Nantes que es va esfumar el 12 de setembre de 2016 mentre s’allotjava en una pensió a Andorra. El cos mai no s’ha trobat, però la justícia francesa considera que hi ha prou indicis per portar a judici la principal sospitosa, una dona australiana de 64 anys identificada com a Ichsanna Samba Widhyastuti.
Inicialment investigada per segrest i detenció il·legal, la dona serà jutjada per homicidi voluntari. La decisió de portar-la davant la justícia penal l’ha pres el jutge instructor després de gairebé nou anys d’investigacions, malgrat l’absència de confessió i de restes de la víctima. Segons la instrucció, l’origen de la desaparició és criminal i els indicis acumulats apunten directament a la sospitosa, que manté la seva innocència.
Nou anys després, el cas arribarà finalment als tribunals penals
Vist a Andorra
Florent Grégoire va ser vist per última vegada sortint de l’establiment on s’allotjava a Andorra. Deu dies més tard, la dona ara acusada va contactar amb la família del jove per informar de la desaparició, un retard que ja va generar sospites. L’activitat del seu telèfon mòbil i els seus comptes bancaris es va aturar bruscament, i els investigadors van descobrir intents de simular la seva presència al Regne Unit mitjançant un perfil fals a les xarxes socials creat per la mateixa acusada.
Sense cos ni confessió, el procés judicial es fonamenta en indicis
El cas, que va commocionar tant França com Andorra, va derivar en una llarga instrucció judicial iniciada l’any 2017. Des d’aleshores, la principal sospitosa ha estat en presó preventiva a Nantes. El procediment ha estat particularment complex pel fet que la investigació es basa íntegrament en proves circumstancials, sense elements físics com el cos ni una confessió formal.
La celebració del judici es presenta com un moment clau per a la família de la víctima, que espera obtenir respostes després de gairebé una dècada d’incertesa i dolor. El cas de Florent Grégoire il·lustra la complexitat dels processos penals sense cos ni testimoni directe, i posa en relleu la determinació de la justícia francesa per portar davant el tribunal casos en què l’evidència indirecta ha estat acuradament recollida i valorada.