Cultura
Govern vol incloure una partida del pressupost de l'any vinent per impulsar el Museu Nacional
La ministra Bonell ha recordat que encara no es té el terreny
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha posat en relleu que continuen "treballant" en el projecte de Museu Nacional de tal manera que l'any que ve es pugui incloure una partida al pressupost per impulsar-lo. "Estem treballant en aquest projecte museogràfic, museològic i en el pressupost de l'any vinent; esperem poder pressupostar una partida per fer front també a totes aquelles inversions que s'hauran de fer per tenir bé el projecte", ha detallat Bonell.
La ministra ha recordat que encara no es té el terreny i que com que s'està treballant en el projecte aquest també acabarà de definir els metres quadrats "que necessita" per posteriorment treure el concurs del que ha de ser l'edifici. "Anem pas a pas" ha remarcat tot reiterant que ara es treballa per definir el projecte museològic.