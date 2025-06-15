ÒBIT
Dol a l’escola de Meritxell per la mort d’Annie Caillís, impulsora del centre
Annie Caillís, qui fou la impulsora i primera presidenta de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, va morir divendres als 94 anys. La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell està de dol pel traspàs d’una figura clau en l’inici de la Fundació, que va ser pionera a cobrir la mancança de l’atenció als menors amb discapacitat. Caillís, mare d’un nen amb discapacitat mental, va ser determinant en impulsar l’escola l’any 1969; fins aquell moment, les famílies no tenien cap recurs al Principat i havien de sortir del país perquè els fills rebessin l’atenció que requerien. L’escola –constituïda posteriorment com a Fundació– va començar amb set alumnes i al llarg dels anys són centenars els que han passat per la institució. L’any 2014, Caillís va rebre un homenatge en agraïment a la seva tasca.