Andorra la Vella
680 persones participen a la Cursa de la Dona
Els fons aniran destinats a un estudi sobre l'impacte de la dieta mediterrània en els tractaments de càncer que duu a terme el SAAS
Fins a 680 persones han pres part aquest diumenge al matí en 13a edició de la Cursa de la dona Perfumeria Júlia, una xifra similar a la d'edicions anteriors, ja que tal com ha explicat la presidenta de l'Associació de Dones d'Andorra (ADA), Mònica Codina, les xifres se solen moure entre les 680-700 persones. A aquesta xifra caldrà sumar les samarretes que encara s'hagin venut a darrera hora, ja que hi ha moltes persones que col·laboren amb la prova malgrat no córrer. Més enllà del vessant esportiu, el caire solidari estava ben present en la cita i així ho ha esmentat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, que juntament amb altres autoritats com els cònsols majors d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany no s'han perdut la cita. "Avui ens hem mogut per l'esport perquè és un benefici per la salut, però també per reivindicar la igualtat i també amb un aspecte solidari per donar suport a aquest projecte del SAAS que el que fa és estudiar tot el que té a veure amb l'alimentació i els processos de detecció del càncer i crec que és molt important, perquè l'esport també és un motor de cohesió social i nosaltres, des del Govern, ho tenim molt clar", ha destacat Bonell.
El projecte solidari al qual aniran destinats els fons és un estudi sobre l'impacte de la dieta mediterrània en els tractaments de càncer que duu a terme el SAAS. Codina ha exposat que la metgessa Cristina Royo, que forma part de l'entitat cada any fa propostes d'entitats diferents "i sempre" es dona a la investigació tret d'un any que es va destinar a Assandca. "Ens va semblar molt bon projecte i a més es queda al país", ha subratllat Codina.
Aquest any una de les principals novetats ha estat que la cursa de cinc quilòmetres formava part del calendari oficial de curses com a prova puntuable per al Campionat d’Andorra. Des de la federació Andorrana d'Atletisme, la seva vocal de la federació, Mireia Molins, ha remarcat que ha estat "un èxit" poder celebrar aquest campionat coincidint amb la cursa de la dona i ha desitjat que "pugui continuar així", ja que "al final és el dia de la dona i celebrar el campionat femení d'atletisme també és un pas endavant". Ha valorat molt positivament la participació i veure "moltíssimes més noies que s'involucren en aquest esport i sobretot en aquesta causa que ens afecta més a nosaltres".
Codina ha recordat que enguany, com ja es va fer l’any passat, el llaç del logotip de la cursa ha deixat de ser rosa i ha estat de color préssec. "Nosaltres el que hem volgut és tornar els orígens, ser fidels a la creadora del llaç, i el llaç és color préssec, perquè en realitat, i el que diuen moltes malaltes de càncer, que tenir un càncer de mama, com qualsevol tipus de càncer, no és de color rosa", ha destacat la presidenta de l'ADA.
Quant al fet que es porti un mes molt esportiu en què han coincidit diverses proves esportives, la ministra d'Esports ha valorat que "som un país on, ho hem dit moltes vegades, gairebé la totalitat de la població fa esport" i ha reivindicat la feina que es fa des del ministeri perquè la pràctica esportiva arribi a tothom.