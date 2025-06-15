Solidaritat
Cars for Smiles torna a Andorra i permet a 15 joves pujar a supercotxes
Els diners recaptats seran destinats al projecte de colònies de tardor que ha organitzat la Creu Roja
"M'ha agradat molt, és una experiència que val la pena viure". D'aquesta manera valorava el Rafa la proposta que Cars for Smiles va dur a Andorra per segona vegada per tal que una quinzena de joves amb diversitat funcional o risc d'exclusió social gaudissin d'una jornada diferent. A banda de fer viure als joves un dia ple d'emocions, la cita, duta a terme ahir, va tenir un altre objectiu, recaptar diners que seran destinats al 100% al projecte de colònies de tardor que organitzat la Creu Roja Andorrana. De fet, els adolescents que hi van prendre part formen part d'aquestes colònies.
"Estar tots junts, i poder veure els cotxes ha estat molt guai", relatava emocionat el Rafa en cloure la jornada i explicava que havia vist vehicles com ferraris, lamborghinis o porsches. "Mereix molt la pena fer aquest tipus d'activitat", deia al mateix temps que explicava que haver tingut l'oportunitat d'estar dins d'un d'aquests cotxes de luxe l'havia fet gaudir molt.
La jornada va començar a les 9.30 hores amb l’arribada dels cotxes al punt de trobada i va continuar amb la presentació del projecte i un esmorzar a la sala d’actes d’Andbank que va comptar amb diverses sorpreses. Cap a les 11.30 hores van sortir cap al Circuit Andorra Pas de la Casa on a partir de les 13 hores van tenir lloc diverses rondes de rodatges i experiències a bord dels cotxes, amb la participació dels adolescents com a copilots. Després van poder gaudir d'un dinar al mateix circuit i la jornada es va cloure amb un berenar a l'hotel Roc Blanc, a l'exterior del qual els vehicles van quedar exposats.
El propòsit d'aquest projecte, recorden els impulsors, és crear il·lusió i somriures als joves que pateixen una situació de vulnerabilitat, sigui pel motiu que sigui, així com brindar suport a les seves famílies.