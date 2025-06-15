GESTIÓ TURÍSTICA
Autocaravanes sota control
La policia iniciarà una campanya per informar els visitants que han de pernoctar en àrees habilitades, o si no s’exposen a una multa de 600 euros
La llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, l’òmnibus, introdueix canvis a la normativa d’allotjaments turístics que incideix en la regulació d’un tipus de viatger que ha anat a l’alça els últims anys i que prolifera a l’estiu: el d’autocaravana. Els intents més recents d’exercir un cert control sobre aquestes estades, amb registre al ROAT dels turistes i abonament de la taxa turística (els correspon 1 euro per nit, com als càmpings), no van acabar de reeixir i les disposicions recollides a la llei òmnibus pretenen corregir-ho. La normativa fixa que els turistes que arribin al país en autocaravana o algun altre tipus de vehicle condicionat per viatjar i allotjar-s’hi tenen vetada la pernoctació i l’acampada “fora dels càmpings, de les zones d’acampada, de les àrees d’estada d’autocaravanes i de les àrees d’acollida d’autocaravanes”. I faculta la policia per exercir el control sobre el compliment. Per això ja està prevista una campanya informativa que s’activarà properament per tal que els agents detallin als visitants la normativa i la sanció que se’ls pot imposar si no la compleixen. Des del Govern van manifestar que és una iniciativa de “conscienciació”, sense ànim de començar a imposar multes.
El Govern apunta a una primera iniciativa de conscienciació
Perquè una altra de les derivades de la llei és que s’estableix un règim sancionador propi, i la facultat d’executar-lo, a la policia. La multa que va quedar fixada després del tràmit parlamentari de la llei és de 600 euros per a la infracció que consisteix en “la pernoctació o l’acampada en autocaravanes, caravanes, càmpers o qualsevol tipologia de vehicle del tipus furgoneta modificat per viatjar i allotjar-s’hi, fora de les zones i les àrees expressament habilitades de conformitat amb aquesta llei, així com la pernoctació, en règim turístic, en qualsevol classe de vehicle”. El text desglossa tot el procés administratiu que cal seguir, inclòs el període d’al·legacions que tindrà l’afectat, o que pagarà la meitat si s’avé a un abonament voluntari de la multa. Els no residents hauran de dipositar en tots els casos l’import equivalent a la sanció des del moment de la notificació (o un aval que cobreixi l’import).
Però una de les problemàtiques que s’han arrossegat aquests anys és que tampoc s’han habilitat àrees específiques per fer nit a aquests vehicles i els seus ocupants –més enllà dels càmpings–, tot i el reglament que es va desenvolupar per definir les condicions que havien de complir aquests recintes. L’executiu també es fia dels resultats de la llei òmnibus, que especifica que els comuns poden habilitar àrees d’estada i d’acollida d’autocaravanes, i de la resposta favorable que va obtenir quan ho va traslladar a les corporacions. Una que ja té un projecte en marxa és la d’Andorra la Vella. A l’espai Canrodes, que debutarà com a equipament públic a final de mes amb la fira Motand, hi haurà places per a autocaravanes i està previst que els ocupants hi puguin pernoctar. Segons van informar des de l’administració comunal, serà un servei externalitzat i actualment es treballa en la concessió per a l’explotació d’aquesta àrea. L’empresa que obtingui la licitació s’haurà d’ocupar de fer complir la normativa legal, el registre al ROAT de tots els viatgers que facin nit i el cobrament de la taxa turística. La corporació no va facilitar terminis. El recinte que és aparcament, però també zona d’esbarjo, tindrà una trentena de places per a aquest tipus de vehicles.
La llei també inclou una excepció per a les limitacions a la pernoctació en aquests allotjaments mòbils, que es poden aixecar “de forma temporal i durant la celebració d’esdeveniments al territori nacional”.
LES NOVETATS
Els canvis introduïts a la llei d’allotjament turístic a través de l’òmnibus faculten la policia per sancionar les infraccions de la normativa de pernoctació.
600 EUROS
S’estableix una multa de 600 euros. Els no residents hauran de deixar un import equivalent en dipòsit, que es reduirà a la meitat si s’abona al moment.
COMUNS PROACTIUS
La llei dota els comuns de la facultat de crear zones d’estada per a aquests vehicles i els ocupants, i el Govern hauria recollit una resposta favorable.
LA CAPITAL, A CANRODES
Andorra la Vella treballa en la concessió de l’explotació de l’àrea que habilitarà a Canrodes. L’empresa adjudicatària controlarà el registre de visitants.