Preguntes a Govern
Amador vol conèixer la nacionalitat de les empreses contractades als Jocs
La presidenta suplent d'Andorra Endavant demana també pels imports assignats
La presidenta suplent d'Andorra Endavant, Noemí Amador, ha demanat a Govern un llistat detallat de totes les empreses adjudicatàries que van prendre part dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025, així com la seva nacionalitat. Amador defensa que "els grans esdeveniments han de ser també una oportunitat de retorn econòmic per a les nostres empreses", i denúncia que "mentre el país es mobilitza i fa un esforç col·lectiu, els beneficis econòmics vagin a parar majoritàriament a empreses estrangeres". Per aquest motiu, la consellera general també sol·licita saber el tipus de contractació utilitzat per a cada empresa, els imports assignats i la informació sobre subcontractacions. Amador també ha reclamat saber si hi havia mecanismes accessibles perquè les empreses andorranes es poguessin presentar, i si es va aplicar algun criteri de priorització territorial.