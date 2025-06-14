ACORD AMB EL GOVERN
La universitat farà proves per assolir el B2 i el C1 de català
El ministeri de Cultura i la Universitat d’Andorra van signar ahir un memoràndum d’entesa que serveix com a base perquè el centre d’ensenyament superior dugui a terme proves oficial de català. El document regula l’establiment de l’equivalència dels certificats de llengua catalana dels nivells B2 i C1 de la universitat, amb els expedits pel Govern. D’aquesta manera, segona la ministra de Cultura, Mònica Bonell, “es facilita una nova via d’accés als títols oficials de català a la ciutadania”. Per la seva banda, el rector de l’UdA, Juli Minoves, va manifestar que “d’aquesta manera, la universitat dona resposta a una necessitat d’ampliar els períodes en els quals les persones que necessitin acreditar aquests nivells puguin tenir l’oportunitat de fer-ho, atesa la creixent demanda”. El Govern ha modificat el decret de regulació de diplomes oficials de llengua catalana en aquest sentit.