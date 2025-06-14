LA CEA I L'EFA HO VEUEN AMB OPTIMISME
Suport a la zona econòmica especial d’Organyà amb fiscalitat andorrana
El teixit empresarial veu amb bons ulls la zona industrial per atraure inversió i fomentar la col·laboració entre els països implicats
L’entramat empresarial veu amb bons ulls la creació d’un espai econòmic especial a Organyà, iniciativa que dijous van abordar el cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durant la visita al país. Ara bé, el teixit andorrà opina que perquè l’espai funcioni ha de comptar amb un règim fiscal similar al del Principat per fer-lo atractiu per a les empreses nacionals.
El secretari general de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Joan Tomàs, va valorar molt positivament la proposta i va destacar que “servirà per enfortir la cooperació transfronterera”. Segons ell, una zona com la projectada “respon a les expectatives de l’empresariat, que necessita un espai logístic fora del país que funcioni com si fos Andorra”, és a dir, amb una fiscalitat equiparable.
Un dels principals problemes que aquest espai ajudaria a resoldre és la manca de sòl disponible al Principat. Les condicions geogràfiques del país limiten la instal·lació de línies de producció, però la col·laboració amb Espanya i Catalunya podria fer possible la creació d’un espai industrial que complementi el territori andorrà i resolgui la problemàtica.
Tot i això, el projecte requereix voluntat política i inversió. Tomàs va remarcar que un dels elements clau a debatre serà l’energia necessària per operar-hi i que caldrà destinar molts diners al projecte. Si s’acaba concretant, “serà un pulmó on els empresaris andorrans podran desenvolupar la seva activitat”, va concloure.
El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, també es va mostrar favorable al projecte. “N’estem força interessats i fa temps que el seguim.” Cadena va explicar que mantenen contactes amb la patronal catalana i amb la d’Occitània per promoure iniciatives conjuntes de diversificació econòmica. Segons va dir, tant el teixit empresarial andorrà com el francès haurien mostrat interès en un espai com el d’Organyà.
Per impulsar-lo, s’ha constituït un grup de treball amb la participació d’Andorra Business, l’EFA, diversos ministeris, la Cambra de Comerç i la mateixa CEA, que analitzen els beneficis de la zona industrial i estudien com es podria aplicar la fiscalitat andorrana per atraure producció nacional.
Cadena va recordar que no es tracta d’un projecte inèdit. “Hi ha diversos precedents a Europa, on aquests espais funcionen en col·laboració entre estats membres i països tercers, amb accés a subvencions europees.” Per això, va insistir en la necessitat de treballar conjuntament amb Espanya i França per tirar-lo endavant.
El calendari, però, encara és incert, ja que tot just es troba en una fase preliminar d’estudi. Tot i així, Cadena va alertar que cal accelerar el procés, ja que “s’estan perdent oportunitats d’inversió per no disposar d’un sòl industrial adequat”. També va assenyalar que molts empresaris andorrans ja aprofiten zones similars a altres punts d’Europa, i que és necessari convertir Organyà en un pol d’atracció local.
Durant la presentació, Espot va subratllar els mateixos punts que van destacar els empresaris. “S’han d’analitzar les implicacions fiscals. Les empreses andorranes només hi mostraran interès si aquest espai és competitiu des del punt de vista fiscal i reprodueix condicions similars a les d’Andorra.” Aquest punt, però, s’hauria de fer amb la implicació del govern espanyol. D’altra banda, el cap de l’executiu va remarcar la falta de sòl industrial al país com un dels principals motius que fan necessari un espai proper, ben connectat i amb capacitat per acollir empreses andorranes i també d’altres orígens.
Per la seva banda, Salvador Illa va defensar la proposta com una aposta per la cooperació en benefici mutu. “Cap societat pot avançar si no genera prosperitat.” El president català va concloure que aquest és un exemple d’aposta compartida per al desenvolupament del conjunt del Pirineu. “No veiem la frontera com una línia insalvable.”