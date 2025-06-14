COMPENSACIONS PEL GADA
La plataforma eleva l’augment fins al 18%
Els funcionaris amb dos i tres anys d’antiguitat tindrien un increment del 2,57%
La proposta consensuada per la plataforma de funcionaris –que agrupa set sindicats– demana increments salarials de fins al 18% en concepte de no-GAdA, segons l’antiguitat dels treballadors, amb efectes retroactius des de l’1 de gener del 2025. Aquest plantejament respon a l’oferta del Govern presentada la setmana passada, considerada insuficient pels representants sindicals, que han detallat les seves exigències al ministeri de Funció Pública en un document registrat el 12 de juny.
Segons la nova proposta, els increments es classifiquen en nou trams d’antiguitat i s’estenen des del 0% per a qui porta d’un a dos anys, fins al 18% per als treballadors amb més de 15 anys a l’administració. A diferència de l’escalat proposat pel Govern, que preveia un màxim del 8%, la plataforma proposa una forquilla més àmplia i amb increments significatius a partir dels set anys de servei: un 7,71% per als que acumulen entre set i vuit anys, i un 15,43% per a aquells que en porten entre 13 i 14. Entre tres i quatre, el 2,57%, i entre cinc i sis, el 5,14%.
Els sindicats defensen que aquest augment ha de computar com a complement de carrera i consolidar-se amb caràcter fix, inclòs ja a la nòmina del juliol. A més, exigeixen que es mantinguin les quantitats assolides també durant els anys 2026 i 2027, coincidint amb l’aplicació de les noves taules retributives que preveu l’executiu per modernitzar l’administració pública.
Més enllà de l’increment lineal, la plataforma considera que cal reconèixer els anys de servei dels interins i revisar les franges salarials més baixes.
En paral·lel a aquest debat, el Govern ha anunciat la creació d’un nou sistema d’avaluació de l’acompliment, l’AvAc, que entrarà en funcionament l’any 2026. Aquest nou mecanisme substituirà el GAdA i preveu una prima no consolidable cada dos anys, basada en objectius assolits i valoracions dels superiors. Els primers pagaments es farien efectius el 2028.
Fonts de la plataforma van recordar ahir el compromís electoral de Demòcrates, que recollia al seu programa electoral la voluntat d’analitzar i aplicar noves flexibilitzacions de les condicions de jubilació, especialment pensades per a aquelles persones que es van prejubilar o jubilar entre els anys 2015 i 2023. Aquesta mesura, condicionada a l’evolució de les estimacions econòmiques, pretén corregir situacions considerades injustes pels treballadors afectats i ampliar les opcions de retorn o millora del règim aplicat. També van qualificar la proposta del Govern d’“enverinada” perquè l’increment del 8% “de la proposta del Goverrn situa el funcionari a la banda alta i la compensació queda absorbida per l’actualització de les bases salarials”.
La plataforma d’uniformats ja fa uns dies que va fer arribar la seva proposta al Govern. Els sindicats adherits (policia, banders, duaners i també els de més recent creació a bombers i a la presó) proposen, tal com ja es va explicar, una forquilla que va des del 2% fins al 12% d’increment salarial en compensació per la pèrdua del GAdA. El 2% s’aplicaria als treballadors públics amb tres o quatre anys de trajectòria i el màxim del 12% per als que ja n’acumulen més de 15. Quedarien fora de l’increment els empleats que acaben d’entrar a l’administració, amb un o dos anys treballats. La plataforma, que fa anys que es mobilitza en defensa de salaris més competitius, també reivindica que l’increment sigui retroactiu des de l’1 de gener i un reconeixement de l’antiguitat del funcionari que sumi l’any 2025.