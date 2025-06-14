INTERNACIONAL
Petició d’alto el foc immediat a l’Assemblea General de l’ONU
La resolució també demana que es pugui entrar ajuda humanitària
Andorra va votar ahir a favor de la resolució aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides. En el document en qüestió s’hi reclama un alto el foc immediat, incondicional i permanent a la Franja de Gaza. El text, promogut per Espanya i Palestina, també exigeix l’alliberament de tots els ostatges, l’entrada urgent d’ajuda humanitària i la rendició de comptes per part d’Israel davant les possibles vulneracions del dret internacional.
La resolució va rebre un total de 149 vots a favor i 12 en contra
La resolució va rebre un total de 149 vots a favor, mentre que 19 van ser els països que es van abstenir i 12 van optar per votar-hi en contra. Entre els estats que es van oposar a la resolució s’hi inclouen els Estats Units, l’Argentina i Israel.
Posició de la ministra
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va refermar el posicionament en què s’ha mantingut el Principat. Així, Tor va dir la seva afirmant que “la pau i els drets humans han de prevaldre”. Aquesta és una declaració difosa a través de les xarxes socials per part de la ministra d’Afers Exteriors.
A més, per mitjà del document també s’aprofita l’ocasió per condemnar l’ús de la fam com a arma de guerra. Finalment, es recorda que, com a força ocupant, Israel està obligat a permetre l’accés de l’ajuda bàsica a la població civil. Així ho estableix la llei internacional.