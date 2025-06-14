Òbit
Mor Annie Caillís, impulsora i primera presidenta de l'Escola de Meritxell
Tenia 94 anys i va ser pionera en cobrir la mancança de l'atenció als menors amb discapacitat
Annie Caillís, qui fou la impulsora i primera presidenta de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell va morir ahir als 94 anys. La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell està de dol pel traspàs d'una figura clau en l'inici de la Fundació, que va ser pionera en cobrir la mancança de l'atenció als menors amb discapacitat. Caillís va impulsar l'escola l'any 1969, on fins aquell moment les famílies amb infants amb discapacitat no tenien cap recurs al Principat i havien de sortir del país per rebre l'atenció que requerien. L'escola -constituïda posteriorment com a Fundació- va començar amb set alumnes i al llarg dels anys són centenars els que han passat per la institució.