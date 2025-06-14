La Seu d'Urgell
Missa de comiat a l'excopríncep Joan-Enric Vives
L'eucaristia s'ha celebrat aquest matí a la catedral de la Seu
La catedral de la Seu d'Urgell ha acollit aquest matí una missa multitudinària de comiat a l'excopríncep d'Andorra i arquebisbe ad personam, Joan-Enric Vives. Durant la celebració, Vives ha rebut el reconeixement de la diòcesi després de més de dues dècades al capdavant de la institució i ha tingut l'ocasió de mostrar el seu "agraïment" per tots aquests anys. L'eucaristia també ha servit de benvinguda i inici del ministeri episcopal del nou Copríncep d'Andorra i Bisbe d'Urgell, Josep-Lluís Serrano.
En l'acte, establert dins el marc de la celebració de la VI Jornada Diocesana d'Urgell, hi ha assistit la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, o els representants del Tribunal Constitucional i del Consell Superior de la Justícia, així com el rector de la Universitat d'Andorra, Juli Minoves. Els acompanyaven el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i l'alcalde de la Seu, Joan Barrera.