Gent gran
Més de 320 persones a la trobada esportiva de residències
Les activitats es desenvolupen a la Seu d'Urgell
La trobada esportiva de residències per a la gent gran reuneix a més de 320 persones a la Seu d'Urgell, provinents de 9 centres d'Andorra i la Seu. Els participants en la jornada gaudeixen de diverses activitats. La ministra d'Afers Socials, Trini Marín, i la secretària d'Estat, Ester Cervós, s'han desplaçat a la capital de l'Alt Urgell per mostrar el suport del Govern a la iniciativa.