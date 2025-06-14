TROBADA EMPRESARIAL
Govern defensa la feina feta en l’acord sota el mandat polonès
Espot reconeix la possibilitat que en la darrera reunió mantinguda no s’hagi tractat la qüestió
El cap de Govern, Xavier Espot, va afirmar que l’acord d’associació “no ha estat mai fora” de les discussions del grup de treball de l’EFTA i, de fet, va aclarir que “durant la presidència polonesa que ara s’acaba, se n’ha parlat enormement i s’han fet avenços discrets, però molt notables”, sobretot pel que fa a temàtiques com el protocol de serveis financers i “les reticències que tenia Itàlia respecte de San Marino”. D’aquesta manera, va assegurar que Andorra està “avançant moltíssim” pel que fa a la definició de la naturalesa jurídica de l’acord, tant en les discussions a través de la comissió com en reunions bilaterals amb França. La resposta arriba després de la informació publicada pel Diari, que va apuntar que l’acord d’associació ha quedat fora de l’agenda europea, després que les negociacions entre Andorra i San Marino no hagin format part de l’ordre del dia de la reunió del Consell de la Unió Europea, la darrera sota la presidència polonesa.
“A la UE tenen qüestions molt importants, com la guerra a Ucraïna o el conflicte a l’Orient Mitjà”
Per tant, va garantir que l’acord d’associació “no cau de l’ordre del dia”, tot i que no hi figura en les propostes de temes que es debatran els dies 26 i 27 de juny a Brussel·les. “Hem de ser conscients que no ocupem el monopoli de la discussió en el si del diàleg de la UE”, ja que “tenen qüestions molt importants, com ara la guerra a Ucraïna, la política d’aranzels dels Estats Units o el conflicte a l’Orient Mitjà”. D’aquesta manera, va manifestar que des d’Andorra “hem de ser conscients que hi ha problemàtiques de fora que són més rellevants i que tenen un impacte en l’àmbit internacional bastant més important que el que pot tenir l’acord d’associació amb la UE”. Amb tot, va reiterar que des del Govern treballen perquè tant en el grup de l’EFTA com en el Consell de la UE l’acord “no caigui en l’oblit”.
Motor econòmic
En el seu discurs en l’obertura de la segona jornada de la 36a Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra a la Seu d’Urgell, Espot va remarcar que Andorra està decidida a “ser el motor” del desenvolupament econòmic del Pirineu. Va defensar accions per crear “llocs de treball d’alt valor afegit”, per “generar riquesa”. El cap de Govern va esmentar el fet que cada vegada la col·laboració entre les empreses andorranes i urgellenques és més estreta i va apel·lar a la implicació del sector empresarial per “reforçar els lligams” entre els territoris pirinencs. Tot i aquesta estreta cooperació, va remarcar que queda encara “camí per recórrer” i va afegir que els poders polítics han de “facilitar encara més” aquesta col·laboració a través de programes per a la internacionalització, els clústers o per millorar la connectivitat tant digital com d’infraestructures. D’aquesta manera, va recordar el treball amb les autoritats catalanes per impulsar diversos projectes.
ESPOT RESPON A LES CRÍTIQUES PER CONTRACTAR XAVI MUJAL I AFIRMA QUE NO REGALA CÀRRECS
El cap de Govern va defensar aquest nomenament incidint en la vàlua i l’experiència de Mujal i en la necessitat d’aquesta contractació en “moments difícils, en què els governs ens hem de rearmar en benefici dels ciutadans i per fer-ho també necessitem disposar d’una bona política estratègica i de comunicació”.
Espot també va recordar que hi ha preguntes parlamentàries formulades que li permetran donar més detalls pel que fa a aquesta contractació.