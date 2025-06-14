Successos

Ferida lleu una dona de 76 anys en ser atropellada a Andorra la Vella

El sinistre s'ha produït al voltant de dos quarts d'una del migdia

Un cotxe de la policia a urgències.Fernando Galindo

Redacció
Andorra la Vella

Una dona de 76 anys ha resultat ferida lleu després de ser atropellada per un turisme amb matrícula andorrana aquest matí. La policia ha rebut l'avís a les 12.33 hores i s'ha traslladat al lloc dels fets, a l'encreuament entre el carrer de la Vall i l'avinguda Príncep Benlloch. Els agents han constatat que la padrina havia resultat ferida i l'han traslladat a l'hospital, on està ingressada en estat lleu, segons informa el centre sanitari. 

