Successos
Evacuat a l'hospital un corredor de la Trail 100 Andorra by UTMB
Els bombers han hagut de mobilitzar l'helicòpter fins a la zona del refugi de l'illa
Un corredor de la Trail 100 Andorra by UTMB ha hagut de ser evacuat a l'hospital amb helicòpter després de patir una lesió. Els bombers han hagut de mobilitzar l'aparell aeri perquè l'atleta es trobava prop del refugi de l'illa, en una zona de difícil accés. L'avís ha saltat al voltant de les set de la tarda i el corredor es troba a l'hospital, tot i que es desconeix el tipus i l'abast de la lesió.