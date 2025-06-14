SUCCESSOS
Deu detinguts en controls intensius a l’Arieja contra la delinqüència
L’operació s’ha dut a terme durant la setmana amb participació d’agents del país
Deu persones han estat detingudes i una ha entrat a la presó fruit d’una operació “massiva” contra el contraban i la delinqüència al Pirineu, duta a terme durant la setmana i en la qual ha participat la policia d’Andorra, en el marc de la col·laboració constant amb la gendarmeria de l’Arieja i també amb la guàrdia civil. Segons mitjans francesos, la majoria dels arrestats van ser per delictes relacionats amb drogues, contraban i contra la seguretat en el trànsit. En el cas de dues de les persones arrestades, la detenció va ser per verificar el seu dret de circulació i residència a França. A més, 36 vehicles van ser immobilitzats temporalment i es van impulsar set multes per delictes contra la salut pública. La Fiscalia de Foix, citada pels mitjans, va destacar la cooperació de les forces de l’ordre veïnes, que es van sumar a gendarmes i efectius de duana.
La majoria d’arrestos van ser per drogues i contraban
Els controls es va dur a terme de dimarts a dijous entre l’Ospitalet i Foix. El balanç de l’afectació de l’operatiu va ser de 1.131 persones, 864 vehicles, dos autobusos i dos trens, i hi van participar 358 agents de les forces de l’ordre assistits també per gossos. Tanmateix, les inspeccions dels agents es van saldar amb el comís d’1,6 quilos de resina de cànnabis, 181 grams de cocaïna, 4.575 euros, 158 cartrons de cigarretes i 3,5 quilos de tabac de caragolar. També es van confiscar vehicles i una navalla tipus papallona.
En relació amb els detinguts i segons informació facilitada per la Fiscalia de Foix que recullen els mitjans francesos, tres ja havien comparegut ahir al matí davant d’un jutge i cinc més ho havien de fer durant la jornada. Respecte a l’empresonat, van indicar que va ser jutjat segons el procediment de compareixença amb admissió prèvia de culpabilitat, i condemnat per la seva implicació en un cas de tràfic de drogues a una pena de 20 mesos de presó que va implicar l’ingrés en un centre penitenciari.