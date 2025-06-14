POLÍTICA
La CUP s’oposa a l’ampliació d’horaris i de vols a l’aeroport de la Seu
La CUP va difondre ahir un comunicat en què manifesta el seu rebuig a l’ampliació de l’aeroport Andorra-la Seu, després de la reunió entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. La formació política s’oposa a les millores que plantegen les administracions andorrana i catalana, com ara l’ampliació de l’horari de vols a l’aeroport, així com la possibilitat de rebre vols provinents de fora de l’espai Schengen. Per a la CUP implica un “model turístic insostenible, orientat a les elits i desconnectat de les necessitats reals del Pirineu”.
El regidor de la CUP a la Seu d’Urgell, Miquel Albero, va assenyalar que l’ampliació “només respon als interessos d’unes quantes empreses del turisme i a les pressions del Principat d’Andorra”. L’organització considera que aquest fet “forma part de la voluntat de transformar el Pirineu en un parc temàtic de temporada”.