Tecnologia
Astrobots, Robotics Laser i No Name guanyen la World Robot Olympiad Andorra Telecom
La competició s'ha celebrat aquest matí a Aixovall
Els equips Astrobots, Robotics Laser i No Name han guanyat l'onzena edició de la World Robot Olympiad Andorra Telecom. La competició de robòtica educativa d'àmbit internacional s'ha celebrat aquest matí a l'auditori del centre de formació professional d'Aixovall, on s'han reunit fins a 12 equips. L'objectiu de la competició, organitzada per Andorra Telecom, és promoure l'aprenentatge de la tecnologia i l'enginyeria entre els joves d'una manera lúdica, pràctica i participativa.