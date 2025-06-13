Partit Socialdemòcrata
Vela demana la documentació sobre els 46 milions d'euros en deutes tributaris
La presidenta suplent del PS sol·licita que s'inclogui la informació desglossada per tipologia
La presidenta suplent i consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Susanna Vela, ha demanat tota la informació relativa a la prescripció de 46 milions d'euros en deutes tributaris. Vela sol·licita que s'inclogui la informació desglossada per tipologia de deute. La consellera general del PS vol que s'inclogui els deutes tributaris prescrits, el nombre de recursos humans destinats a l'Agència Tributària, el nombre d'expedients tributaris de recobrament dels darrers cinc anys i els procediments relatius al control de cobrament dels deutes tributaris i les liquidacions pressupostàries i les quantitats de diners que han prescrit en cada exercici comptable.