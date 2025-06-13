CINEGÈTICA
La Setmana de caça de l’isard començarà el 14 de setembre
El període de captura del porc senglar s’allargarà fins al 29 de març de l’any vinent
La comissió de seguiment de la caça, després de l’aprovació de la nova Llei i el nou reglament de caça, es va reunir ahir per fixar els períodes hàbils per a la temporada de caça 2025-2026. Així, es va establir que el període per a la caça menor queda fixat de diumenge 28 de setembre a diumenge 4 de gener del 2026, mentre que per a la caça del porc senglar el període s’allarga fins al 29 de març del 2026. De forma paral·lela, es va acordar que la temporada de caça del cabirol i del mufló en terreny cinegètic comú s’iniciarà el mateix dia que comença el pla de caça de l’isard en terreny cinegètic comú (Setmana de l’isard), és a dir, el 14 de setembre. Igualment, enguany s’autoritza la caça del porc senglar, del cérvol, de la daina i de la guineu en el període comprès entre el 14 i el 21 de setembre, únicament en la modalitat d’espera o aproximació.
El pla de caça de la unitat de gestió est queda fixat en cinc mascles
Així, i per a la gestió del mufló, es va informar que s’ha constatat un lleuger augment de la població, per la qual cosa s’han adaptat a l’alça els plans de caça d’aquesta espècie. També s’ha establert que es procedirà a un recompte general de la població de muflons en tot el territori, simultani al recompte previst d’isards al juliol.
Entrant al detall del pla de caça del mufló, es manté l’establiment de dos plans de caça diferenciats en terreny cinegètic comú, un per a la zona est i oest, i un altre per a la unitat del centre d’Andorra. S’ha aprovat un pla de caça del mufló en la unitat de gestió oest, de 105 femelles o corders i 105 mascles. Mentre que el pla de caça de la unitat de gestió est queda fixat en cinc mascles, en espera dels recomptes pendents d’efectuar. Quant al pla de caça del mufló en la unitat centre d’Andorra s’autoritzen 90 captures: 45 femelles en el període hàbil de caça d’hivern i 45 captures mascles en el conjunt dels períodes hàbils de caça d’hivern i d’estiu, en espera dels recomptes pendents d’efectuar.