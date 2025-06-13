ECONOMIA
El preu de la gasolina baixa un 1,7% al maig respecte del mes anterior
Els carburants es van abaratir el mes passat entre un 1,7% i un 2,6%. Els preus de la gasolina es van reduir en un 1,8% en el cas de la de 98 octans i en un 1,7% la de 95 octans. El descens de tarifes del gasoil va ser més elevat i va arribar al 2,6% en el de locomoció i en el de locomoció millorat, amb 1,211 euros el litre, mentre que el de calefacció a domicili va costar un 1,9% menys que a l’abril, 0,92 euros. Estadística també informa de l’evolució de les importacions de carburants al maig, que han estat d’11,21 milions de litres, un 14,7% menys que a l’abril, que es va tancar amb 13,1 milions, i un 7,1% menys que les registrades durant el maig del 2024, que van ser 12 milions de litres. La baixada més important respecte a l’abril ha estat en la importació de fuel domèstic, un 29,6% de caiguda. El recull de dades mostra que en els cinc primers mesos de l’any s’han comprat a l’exterior 71,45 milions de litres de carburant.