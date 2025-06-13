A 31 DE DESEMBRE HI HAVIA 74 RECLUSOS
La presó de la Comella va doblar el 2024 el nombre d’interns ingressats
Es van registrar 252 entrades al centre per les 131 que hi va haver el 2023
El centre penitenciari de la Comella va experimentar un augment notable d’activitat durant el 2024, tant pel que fa a ingressos de curta durada com pel nombre de reclusos presents a final d’any. Segons dades d’Estadística, es van registrar 252 entrades al centre, gairebé el doble que les 131 de l’any anterior. El nombre d’interns va ascendir fins als 74, un increment del 51% respecte als 49 que hi havia el desembre del 2023. Tot i aquest augment, l’ocupació de les instal·lacions es manté dins d’uns paràmetres moderats, ja que la capacitat total és de 151 places i, per tant, la taxa d’ocupació era del 49%.
49% era el percentatge d’ocupació de la presó
Les estadístiques reflecteixen una clara predominança d’homes, tant en el conjunt dels ingressos (219 casos) com entre els interns permanents (64). Les dones van representar 33 ingressos i 10 recluses. Per franges d’edat, es constata una distribució gairebé equitativa entre els trams de 21 a 35 anys (121 persones) i de majors de 35 (120), amb només 11 interns d’entre 18 i 20 anys.
22 és el nombre de reclusos andorrans a la comella
Una altra dada destacada és l’increment de presos de nacionalitats diferents de l’andorrana, l’espanyola i la portuguesa. Aquest col·lectiu representa el 66,7% dels interns, és a dir, 30 persones (26 homes i quatre dones). Els reclusos andorrans són 22 –el doble que l’any anterior–, els espanyols es mantenen en 12, i els portuguesos arriben a 10, amb dos més que el 2023.
44 interns complien condemna de manera ferma
Pel que fa a la situació processal, la mitjana anual revela que 44,3 interns complien condemna i 30,6 estaven en règim preventiu. A final d’any, sis es trobaven al mòdul d’arrestos parcials, sis al de menors, nou al de dones, 27 homes en espera de resolució judicial i 26 complint pena, repartits en dos mòduls.
Més condemnes
El nombre de condemnes també es va incrementar: se’n van dictar 191, un 19,4% més que les 160 del 2023. D’aquestes, 171 eren per a homes i una vintena per a dones. El 95% de les penes ja s’havien complert i el 5,2% estaven en curs. La majoria eren de curta durada: 60 d’un a 15 dies, 55 d’un mes, 42 d’un a tres mesos, 19 de tres a sis mesos, i només 15 superaven els sis mesos, segons les dades d’Estadístisca.