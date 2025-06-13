Jocs d'atzar
Premi de 53.852 euros de la Primitiva a Andorra la Vella
L'administració El Mag va validar la butlleta
El sorteig d'ahir de la Primitiva espanyola ha deixat un premi de 53.852,16 euros a Andorra la Vella. La butlleta guanyadora es va validar a l'administració de loteries número 2 de la capital, El Mag, segons ha informat l'organisme de Loterias y Apuestas del Estado d'Espanya. Es tracta d'una bulleta de vuit apostes segellada, del qual en aquests moments es desconeix qui és el premiat perquè encara no s'ha validat ni reclamat el premi, tal com han explicat fonts de l'establiment.
La persona guanyadora ha estat una de les quatre que van encertar la tercera categoria amb cinc nombres. La primitiva d'ahor estava formada pels números 43 - 30 - 46 - 36 - 10 - 38.