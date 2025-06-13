Successos
Pas alternatiu aquesta tarda a la rotonda d'Engolasters a causa d'un accident de danys materials
Les retencions no han superat el quilòmetre
Un accident de danys materials que ha tingut lloc a la General 2, a la rotonda d'Engolasters, al voltant de tres quarts de sis de la tarda, ha provocat retencions a la carretera de l'Obac. Durant prop de mitja hora s'ha donat pas alternatiu en aquell punt de la xarxa viària, segons ha informat el servei de mobilitat, tot apuntant que les cues no superaven el quilòmetre en cap dels dos sentits.