CULTURA
Nou format del concert d’Areny-Plandolit
La Fundació ONCA, emparada pel Govern i Creand Fundació, organitza dijous 26 de juny, a les 22 hores, elLa Fundació ONCA, emparada pel Govern i Creand Fundació, organitza dijous 26 de juny, a les 22 hores, el Concert Jardins de Casa d’Areny-Plandolit, sota el títol Volti presto, mi señora. L’actuació serà gratuïta i en cas de mal temps es farà a l’Era del Raser., sota el títol Volti presto, mi señora. L’actuació serà gratuïta i en cas de mal temps es farà a l’Era del Raser.