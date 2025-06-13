Salut
L'App Andorra Salut incorpora els resultats de les proves d'anatomia patològica
Es poden consultar els informes generats a partir del març
L'aplicació Andorra Salut ha incorporat els resultats de les proves realitzades pels laboratoris d'anatomia patològica del país. Els informes es poden consultar dins l'apartat de proves diagnòstiques i s'ofereixen els generats a partir del mes de març. Govern també ha promogut altres millores a l'aplicació, com la reordenació de la informació de la xarxa assistencial de cada persona i la millora de l'apartat de les notificacions sanitàries per facilitar la consulta. L'executiu recorda que per veure aquestes novetats, cal que s'actualitzi l'aplicació.