Economia
L'hoteleria demana flexibilitzar les quotes per cobrir la falta de personal
La Unió Hotelera assegura que la pèrdua de treballadors posa en risc la qualitat del servei
La Unió Hotelera alerta que les empreses tenen problemes per trobar personal per cobrir la temporada d'estiu i que aquesta pèrdua de treballadors "posa en risc directe la qualitat del servei que s'oferirà" els propers mesos. L'entitat recalca en un comunicat que el marc legal i regulatori "ha quedat desfasat davant els canvis del mercat laboral global i Andorra ha perdut competitivitat a passos agegantats" amb països com Espanya per atreure mà d'obra. Els empresaris demanen "flexibilitzar el sistema de quotes per permetre la continuïtat dels professionals que ha han demostrat la seva vàlua durant la temporada d'hivern" i consideren "imprescindible" revisar el marc legal actual.
El col·lectiu empresarial assegura que deixar que els temporers d'hivern continuïn treballant al país durant l'estiu "no només respondria a una necessitat operativa immediata, sinó que també suposaria una inversió estratègica en la qualitat i sostenibilitat del nostre model turístic". La Unió Hotelera es queixa que el model de quotes vigent ha impedit prorrogar les autoritzacions de treball dels temporers que assegura van arribar a Andorra amb "l'anhel de trobar una feina, formar-se i estabilitzar-se" a més d'haver fet un esforç per integrar-se aprenent el català.
Pèrdua d'atractiu per als treballadors
Els empresaris assenyalen que el turisme representa el 40% al PIB del Principat i ressalten que s'ha de resoldre la situació de la falta de personal per "mantenir la fortalesa i encaminar tots plegats l'estratègia turística del Govern". I destaquen que les iniciatives per desestacionalitzar el turisme i augmentar l'oferta de qualitat "i fins i tot el projecte d'augment de la taxa turística evidencien un compromís amb un model exigent que no pot ser sostingut sense una política de recursos humans adequada i alineada amb aquests objectius". El col·lectiu indica que el negoci de l'estiu representa un 25% de l'activitat anual del país, amb més de 3 milions de visitants i 3,4 milions de pernoctacions.
La Unió Hotelera remarca que fa temps que adverteixen dels "estralls" que provoca en el sector la falta de personal i insten el Govern a "obrir un espai de diàleg immediat amb els agents del sector per trobar solucions consensuades i realistes" per assegurar la temporada d'estiu amb el personal que necessiten. Els empresaris recalquen que hi ha dificultats per atreure empleats i posen com exemple la pèrdua de competitivitat amb Espanya, que fins ara era el principipal emissor de treballadors, per la baixada de l'atur al país veí i per la situació del mercat d'habitatge a Andorra.