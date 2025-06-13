PROPOSICIÓ DE LLEI
Demòcrates proposa que les parelles estables s’incloguin al Registre civil
La nova llei digitalitzarà tots els apartats del registre en una fulla única per a cada ciutadà
Demòcrates per Andorra va presentar ahir una proposició de llei per reformar el Registre civil amb l’objectiu de crear un sistema electrònic que concentri tota la informació personal de cada ciutadà en una fitxa única. El text també adapta les “noves realitats” del país i, entre altres, permetrà que les unions estables de parella es puguin registrar, segons va detallar la presidenta suplent del partit, Maria Martisella, que va presentar el text juntament amb el president del grup, Jordi Jordana.
“Volem que la llei sigui aprovada a principi del 2026”
Fins ara, el registre funcionava de manera fragmentada, amb seccions diferenciades per a naixements, matrimonis o defuncions. Amb la nova proposta, cada ciutadà disposarà d’un full digital personalitzat que s’anirà actualitzant automàticament amb cada tràmit. La previsió és que els nounats ja siguin inscrits directament amb aquest nou format un cop aprovat el text. Per als ciutadans que no hagin de fer modificacions imminents, s’obrirà un període de transició de tres o quatre anys per traslladar tota la informació a la nova base de dades.
Una altra de les novetats en estudi és que l’hospital pugui notificar directament els naixements al registre, evitant que els progenitors hagin de fer el tràmit de manera presencial sempre que sigui possible, com ara en casos en què el nadó sigui fruit d’un matrimoni.
“El text permetrà que les unions estables de parella es puguin registrar”
Martisella va detallar els aspectes que preveu la llei per adequar-se a les noves realitats de la societat andorrana. A tall d’exemple, es preveu el canvi de nom i el de sexe, així com la regulació registral pel que fa al règim jurídic de suport a les persones amb discapacitat.
La proposició serà entrada a tràmit els dies vinents, va informar Jordana, amb la voluntat que “sigui treballada en comissió durant la tardor i aprovada a principi del 2026”.