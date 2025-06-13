Infraestructures
La CUP rebutja l'ampliació de l'aeroport Andorra-la Seu
L'organització acusa els Governs de Catalunya i Andorra d'afavorir un model econòmic "elitista i insostenible"
La CUP ha emès un comunicat on manifesta el seu rebuig a l'ampliació de l'aeroport Andorra-La Seu, després de la reunió entre el cap de Govern del Principat, Xavier Espot, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Segons recull la nota de premsa, durant la trobada Illa va mostrar el seu suport a l'ampliació dels aeroports de la Seu d'Urgell i d'El Prat. L'acord inclou l'ampliació de l'horari de vols a l'aeroport, així com la possibilitat de rebre vols provinents de fora de l'espai Schengen, la qual cosa des de la CUP titllen de "model turístic insostenible, orientat a les elits i desconnectat de les necessitats reals del Pirineu".
El regidor de la CUP a la Seu, Miquel Albero ha assenyalat que l'ampliació "només respon als interessos d'unes poques empreses del turisme i a les pressions del Principat d'Andorra". L'organització considera que aquest fet "forma part de la voluntat de transformar el Pirineu en un parc temàtic de temporada".