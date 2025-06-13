Solidaritat
La campanya de la Creu Roja i el Sant Ermengol registra 197 donacions de sang
Han participat un total de 218 persones
La campanya de donació de sang organitzada per la Creu Roja en col·laboració amb el col·legi Sant Ermengol ha conclòs amb 197 donacions efectives, de les 218 persones participants. La Creu Roja destaca que s'han incorporat 47 nous donants, xifra que representa el 22% del total de participants.
El 56% dels donants han estat homes, mentre que les franges d'edat més representatives han estat les de 35 a 44 anys (59 donants) i de 45 a 54 anys (61 donants). Pel que fa als grups sanguinis, el més comú ha estat l'A positiu, amb 70 donants, mentre que només una persona ha donat sang del grup AB negatiu.
La Creu Roja valora positivament la campanya i considera fonamental fomentar els valors de solidaritat i compromís social entre els joves. Tal com destacava Joan Saurí, secretari general de l'entitat, "és un moment fonamental per impartir a aquesta joventut els valors de solidaritat i humanitat i que siguin conscients de la importància de la campanya, perquè per cada donació es poden salvar tres vides". Per primera vegada, la campanya també ha comptat amb una parada informativa sobre la donació de còrnia.