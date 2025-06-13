Internacional

Andorra demana l'alto el foc immediat a Gaza

El Principat ha votat a favor de la resolució de l'assemblea general de les Nacions Unides

Resultat de la votació d'ahir a l'assemblea general de les Nacions Unides sobre l'alto al foc immediat a Gaza.

Andorra va votar a favor de la resolució adoptada ahir per l'assemblea general de les Nacions Unides que sol·licitava un alto el foc immediat, incondicional i permanent a Gaza. La resolució també demanava l'alliberament immediat de tots els ostatges, l'entada d'ajuda humanitària i la rendició de comptes per part d'Israel. El text, impulsat originalment per Espanya i Palestina, va obtenir 149 vots a favor, 19 abstencions i 12 en contra, entre els quals destaquen els d'Estats Units, Argentina i Israel. "Andorra dona suport a la resolució de les Nacions Unides. La pau i els drets humans han de prevaldre", ha afirmat la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, a través de les xarxes socials.

El document també condemna l'ús de la fam com a mètode de guerra i destaca la necessitat que Israel, com a força ocupant, està obligat en virtut del dret internacional a deixar que l'ajuda bàsica arribi a tota la població necessitada.

