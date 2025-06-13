Cultura
La Universitat d'Andorra convocarà proves de català dels nivells B2 i C1
El Govern ha firmat un memoràndum d'entesa amb la institució aquest matí
El ministeri de Cultura ha signat un memoràndum d'entesa amb la Universitat d'Andorra que serveix com a base per al desenvolupament de proves oficial de català per part d'aquesta institució. El document regula l'establiment de l'equivalència dels certificats de llengua catalana dels nivells B2 i C1 de la Universitat, amb els diplomes de llengua catalana del Govern. D'aquesta manera, segona la ministra de Cultura, Mònica Bonell, "es facilita una nova via d'accés als títols oficials de català a la ciutadania". Per la seva banda, el rector de l'UdA, Juli Minoves, ha relatat que "d'aquesta manera, la Universitat dona resposta a una necessitat d'ampliar els períodes en els quals les persones que necessitin acreditar aquests nivells puguin tenir l'oportunitat de fer-ho, atesa la creixent demanda".
El Govern ha aprovat la modificació del decret de regulació de diplomes oficials de llengua catalana per fer possible l’equivalència dels certificats de coneixements de llengua catalana que expedeix la Universitat d’Andorra amb els diplomes oficials del Govern.