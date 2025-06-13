JORNADA INAUGURAL
La 36a Trobada Empresarial afronta les inseguretats del mercat actual
L’acte arrenca amb la intervenció del president de l’esdeveniment, Josep Serveto
La 36a Trobada Empresarial al Pirineu va arrencar ahir amb la benvinguda i intervenció del president de l’esdeveniment, Josep Serveto, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera. Tots dos van posar de manifest les inseguretats a què les empreses s’enfronten actualment. Serveto va afirmar que l’activitat econòmica actual presenta certes “incerteses” i va mencionar, per exemple, els aranzels que està imposant el president dels Estats Units, Donald Trump, als productes internacionals o els conflictes geopolítics.
Els aranzels de Trump i el canvi climàtic són dos dels problemes actuals
Barrera va comentar que el canvi climàtic està “condicionant les decisions empresarials” o com la revolució tecnològica “està canviant el món laboral i les relacions humanes”. En aquest sentit, va llançar a l’aire la pregunta: “Com ha de ser el paper de l’empresa i què es pot fer des del Pirineu?” Segons l’alcalde, el nou ordre mundial ha de ser un estímul per a la transformació seguint cinc eixos clars. “Les persones han d’estar al centre”, va descriure Barrera sobre un dels cinc principis que cal tenir en compte. També va considerar que cal incloure la sostenibilitat, buscant l’equilibri entre creixement econòmic i el respecte per la natura, o que cal impulsar la digitalització i la innovació, creant, per exemple, sinergies amb empreses emergents (start-ups). Alhora, va precisar que és important apostar per la formació i per atreure talent.
Europa va centrar el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa
Europa va centrar el discurs inaugural de la 36a Trobada Empresarial al Pirineu del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que va mencionar que el continent és el sinònim “d’història d’èxit”. Davant dels nous reptes que es presenten al món, com ara les dificultats en l’economia, en l’habitatge o la tecnologia, mantenir una societat i, sobretot, un continent unit, en què els tres pilars fonamentals per sobreviure al nou ordre mundial són el raonament, la força i el compromís. “Hem de tenir prosperitat, un aspecte que tenen les empreses i que ens ha d’acompanyar”, va destacar Illa, que va revelar que la qüestió és resoldre el dubte entre ser protegits o ser protagonistes. “La salut pública cohesiona, l’economia creixent cohesiona i poder compartir aquesta prosperitat de forma territorial i concentrada és clau per mantenir aquesta unió”, va assenyalar. De fet, poder continuar amb aquesta economia funcional genera que es pugui “donar la mà quan hi ha dificultats”. Illa també va aprofitar per incidir en el paper de Catalunya dins de l’aliança europea.