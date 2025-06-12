Cultura
El Voluntariat per la Llengua celebra 20 anys amb rècord de participació
87 noves parelles lingüístiques s’han format aquest curs, mostrant l’interès creixent dels nouvinguts per aprendre català
El programa del Voluntariat per la Llengua ha celebrat el seu vintè aniversari amb una xifra rècord: aquest curs 2024-2025 s’han creat 87 noves parelles lingüístiques, que s’afegeixen a les 43 que continuaven actives de temporades anteriors, 12 més del projecte amb el Col·legi María Moliner i 13 del voluntariat virtual entre Andorra i Praga. En total, 155 parelles han participat enguany en aquesta iniciativa per fomentar l’ús del català.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que el programa “s’ha consolidat com una eina d’integració i de foment de la llengua”. Segons Bonell, l’increment de participació reflecteix tant la voluntat dels nous residents d’aprendre català com el compromís dels catalanoparlants a ensenyar-lo. “Volem que el Voluntariat per la Llengua continuï sent una eina per estendre l’ús del català i unir persones de diferents orígens”, ha afirmat la ministra durant l’acte de cloenda, on s'han lliurat diplomes i s'ha ofert un pica-pica amenitzat per un concert del cantant Lo Pau de Ponts.
Des de la seva creació l’any 2005, més de 2.500 persones de més de 45 nacionalitats han passat pel programa, trobant-se una hora setmanalment per conversar en català. De mitjana, cada any es creen entre 80 i 100 parelles, una xifra que enguany s’ha superat.