ONCA
'Volti presto, mi señora', el Concert Jardins d'Areny-Plandolit
L'acte se celebrarà el 26 de juny a les 22 hores
La Fundació ONCA organitza el dijous 26 de juny a les 22 hores, el Concert Jardins de Casa d'Areny-Plandolit, sota el títol Volti presto, mi señora. L'actuació tradicional d'estiu es realitzarà, per segon any consecutiu, als jardins del museu casa d'Areny-Plandolit. L'actuació serà gratuïta i en cas de mal temps es farà a l'Era del Raser, a Ordino. El concert reuneix un total d’11 peces musicals arranjades i adaptades per David Sanz i que formen part del quadern musical de Maria Rosa d’Areny i Jordana.