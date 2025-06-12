Conveni
La Universitat d'Andorra forma els nous inspectors i sergents majors de la policia
Els comandaments policials aprofundiran en dret penal i processal des de la perspectiva dels drets humans
La policia i la Universitat d'Andorra han signat un conveni per a la formació dels cinc nous inspectors i els vint nous sergents majors que han ascendit d'escala i de grau, respectivament, i que han estat nomenats en període de formació després de superar els darrers concursos de promoció interna. Els inspectors i sergents majors aprofundiran en el dret penal i dret processal penal des de la perspectiva dels drets humans per a l'exercici eficaç de les seves funcions. En la formació també s'hi inclouen qüestions transversals relacionades amb la perspectiva de gènere, infància i adolescència, i persones amb discapacitat.
L'objectiu de la formació és reforçar les competències d'anàlisi jurídica dels sergents majors i inspectors, així com la correcta aplicació de la normativa i la coordinació amb els òrgans judicials i altres institucions jurídiques. El programa es cursarà en dues edicions, i el primer grup de comandament policial ja ha començat la formació, que s'allargarà fins al setembre del 2025, al despatx central de la policia.
Curs en lideratge i gestió d'equips
Els comandaments policials també estan fent un curs de lideratge, coordinació i gestió d'equips i comunicació interna a càrrec d'especialistes del país. La policia informa que durant els pròxims mesos està previst reforçar la formació amb altres cursos d'interès policial.