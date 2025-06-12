Institucions
Primera trobada del Grup Interparlamentari entre Andorra i San Marino
Durant la trobada, un dels temes centrals va ser l’Acord d’associació amb la Unió Europea
El Consell General i el Consell Gran i General de San Marino van celebrar el passat dimecres la primera reunió del Grup de Treball Interparlamentari Andorra-San Marino, creat en el marc del memoràndum d’entesa signat entre ambdues institucions.
Durant la trobada, un dels temes centrals va ser l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Els parlamentaris van coincidir en la importància de millorar la comunicació amb la ciutadania i garantir l’accés a la informació sobre el procés d’associació. També van defensar la necessitat de reforçar la coordinació institucional per afrontar conjuntament els reptes d’integració europea.
A nivell educatiu, es va proposar fomentar els intercanvis d’estudiants entre les universitats dels dos països. I, en l’àmbit econòmic, es va destacar la voluntat de continuar els contactes entre la Cambra de Comerç d’Andorra i l’Agenzia per lo Sviluppo Economico de San Marino, iniciats durant els Jocs dels Petits Estats d’Europa.