Estadística
El preu de la gasolina baixa un 1,7% al maig
La importació de carburants durant el mes de maig ha estat d’11,21 milions de litres
Els carburants es van abaratir el mes passat entre un 1,7% i un 2,6%. Els preus de la gasolina es van reduir en un 1,8% en el cas de 98 octans i en un 1,7% la de 95 octans, segons informa Estadística. El descens de tarifes del gasoil va ser més elevat i va arribar al 2,6% en el tipus de locomoció i en el de locomoció millorat, amb 1,211 euros el litre, mentre que el de calefacció a domicili va costar un 1,9% menys que a l'abril, 0,92 euros, segons l'informe.
La variació és molt més elevada si la comparativa es fa amb les tarifes del maig de l'any passat. El recull indica que la baixada de preus ha oscil·lat entre el 9,9% del gasoil de calefacció a botiga, que ha passat de 0,966 euros el litre a 0,87 euros, i el 12,5% del gasoil de 95 octans, en passar d'1,483 euros a 1,297 euros el litre. La resta de carburants se situen entre aquests dos percentatges.
L'importació de carburants baixa un 14,7%
Estadística informa també de l'evolució de les importacions de carburants al maig, que han estat d'11,21 milions de litres, un 14,7% menys que a l'abril, que es va tancar amb 13,1 milions, i un 7,1% menys que les registrades durant el maig del 2024, que van ser 12 milions de litres. La baixada més important respecte a l'abril ha estat en la importació de fuel domèstic, un 29,6% de caiguda.
El recull de dades mostra que en els cinc primers mesos de l'any s'han comprat a l'exterior 71,45 milions de litres de carburants, que representen un lleuger augment del 0,2% en comparació amb els 71,2 del mateix període de l'any passat. L'informe indica que aquest any s'ha incrementat l'entrada de fuel domèstic un 7,6% i la de gasolina, un 1,7%, i ha baixat la compra de gasoil de locomoció un 5,2%.