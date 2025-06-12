Estadística
Gairebé el doble d'ingressos a la presó amb 252 internaments l'any passat
El centre penitenciari va incrementar l'ocupació de 49 a 74 reclusos
L'activitat al centre penitenciari de la Comella es va incrementar l'any passat de manera molt notable tant pels ingressos d'estades curtes com pels reclusos internats a la presó al moment de tancar l'exercici. El balanç del 2024 indica que es van registrar 252 entrades al centre de persones que van passar uns dies privats de llibertat, el que representa gairebé el doble dels 131 ingressos de l'any anterior, segons publica Estadística. El nombre d'empresonats era de 74 a finals del desembre passat, un 51% per sobre dels 49 que hi havia el mateix mes del 2023. L'ocupació de les instal·lacions ha pujat en comparació amb l'any anterior però es manté en nivell mitjà perquè la capacitat total és de 151 persones i, per tant, se situa en un 49%.
L'informe detalla que la majoria d'ingressos corresponen a homes, amb 219 casos, i 33 van ser de dones. Un patró que es repeteix en el cas dels reclusos, 64 homes i 10 dones. Per edats hi havia 121 persones del tram entre 21 a 35 anys; 120 amb més de 35 anys; i 11 internats de la franja de 18 a 20 anys.
Les dades d'Estadística mostren a més un augment dels presos de nacionalitats que no són ni andorrana, ni espanyola, ni portuguesa, de les quals es donen xifres concretes. Els reclusos amb passaports d'altres països són el 66,7%, que corresponen a 26 homes i 4 dones dels 74 totals. Els empresonats andorrans són 22, entre els quals dues dones, i suposen el doble dels 11 que hi havia a finals del 2023. Els espanyols són 12, amb una desena d'homes, i la mateixa xifra de l'any anterior, i els portuguesos són 10, amb vuit homes, i dos interns més que dotze mesos abans.
La situació processal dels reclusos és de 44,3 persones condemnades i 30,6 en règim preventiu, segons la mitjana anyal. L'informe exposa al tancament del 2024 sis persones estaven al mòdul de d'arrestos parcials, sis al de menors, nou al de dones, 27 homes a l'àrea dels que esperen una decisió judicial i 26 complint una condemna, tot i que repartits en dos mòduls amb 14 i 12.
Condemnes d'1 a 15 dies
Estadística assenyala que l'any passat hi va haver 191 condemnes, un 19,4% més que les 160 del 2023, de les quals 171 són d'homes una vintena de dones. I especifica que el 95% dels casos són penes finalitzades i un 5,2% estan en curs, amb una durada que oscil·la entre 1 i 15 dies, que és el que provoca que hi hagi tants ingressos a la Comella durant l'any. En aquest tram hi va haver 60 interns, 55 d'un mes, 42 d'1 a 3 mesos, 19 de 3 a 6 mesos, una desena de fins a un any, i cinc de més d'un any.