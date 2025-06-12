Meteo

Pols en suspensió i màximes de fins a 30 graus avui

Les tempestes d'ahir van deixar fins a 13,9 litres a Engolasters

La massa de pols en suspensió sobre el Principat.

La massa de pols en suspensió sobre el Principat.

Andorra la Vella

La pols en suspensió, provinent de l'Àfrica, torna a fer acte de presència al Principat durant la jornada d'avui. Les altes pressions combinades amb la pols i núvols alts deixen un cel emmascarat. Les temperatures continuen sent altes per l'època de l'any, amb màximes que poden arribar fins als 30 graus a Andorra la Vella, 26 graus a 1.500 metres o 15 al Pas, segons apunta el servei meteorològic. L'entrada d'una pertorbació provinent d'Espanya portarà tempestes demà a primeres hores de la nit. 

13,9 litres a Engolasters ahir

Les tempestes d'ahir a la tarda van deixar fins a 13,9 litres a Engolasters, dels quals 13,7 van caure en només 30 minuts, segons informa el servei meteorològic. També cal destacar els 12 litres registrats a l'estació de Feda central. 

