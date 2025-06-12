COMERÇ
El període de rebaixes d’estiu començarà el 20 de juny
Govern ha decretat que la temporada s’allargui fins al 31 d’agost
El període de rebaixes corresponent a la temporada d’estiu començarà oficialment el pròxim 20 de juny i s’allargarà fins al 31 d’agost, segons es detalla en l’edicte aprovat pel Govern. Aquesta iniciativa, habitual en el calendari comercial del país, busca dinamitzar el consum durant els mesos d’estiu i oferir oportunitats tant als consumidors com als establiments.
A més, com a novetat destacada, el Govern ha establert també un període de rebaixes privades, a petició del mateix sector comercial. Aquestes tindran lloc del 13 al 19 de juny, just abans de l’inici oficial del període general. L’objectiu d’aquesta fórmula és premiar la fidelitat dels clients habituals mitjançant accions exclusives vinculades als programes de fidelització, permetent-los accedir als descomptes de forma preferent.
L’edicte especifica que es considera venda en rebaixes aquella en què els productes oferts tenen un preu inferior al fixat anteriorment. Així mateix, es recorda als comerciants que vulguin adherir-se a aquestes campanyes –tant la general com la privada– que han de complir estrictament la normativa vigent en matèria de comerç i les condicions establertes al decret corresponent. Aquesta regulació busca garantir transparència, protecció al consumidor i igualtat de condicions dins del sector comercial andorrà.