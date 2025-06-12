FINANCES
En marxa el servei de Bizum per a empreses de Creand
Creand Crèdit Andorrà posa en marxa el servei Bizum per a empreses. Amb aquesta nova opció de pagament, empreses i comerços podran rebre els pagaments de les seves vendes en línia el mateix dia, millorant així la conversió i oferint als clients la possibilitat de pagar de manera àgil i còmoda sense necessitat d’introduir les dades de la targeta: només cal un número de telèfon i la confirmació de l’operació a través de la banca en línia.
Bizum Empreses permet als comerços en línia ampliar els seus mètodes de pagament amb una solució de ràpida implementació, ja que es pot afegir al seu TPV Virtual i TPV Link en qualsevol moment, sense esperes. A més, fa que les interaccions entre client i comerç siguin més senzilles, àgils i segures, alhora que facilita que els comerços rebin la liquidació dels diners de les seves vendes el mateix dia. També permet tenir major control de les operacions.