Sanitat
L'hospital incorpora l'al·lergòloga Carlota Badia
La doctora passarà consultes dos dies per setmana
L'hospital Nostra Senyora de Meritxell torna a tenir consulta d'al·lergologia, després d'uns anys. El SAAS ha anunciat aquest matí la incorporació de la doctora Carlota Badia Santolària, metgessa d'aquesta especialitat, que passarà consulta dos dies per setmana, els dilluns i els dimarts.
La doctora Badia és andorrana i treballa a l'hospital Clínic de Barcelona. L'especialista al·lergòloga ha fet pràctiques al SAAS durant la formació quan estudiava i va treballar dos mesos a l'hospital andorrà durant la pandèmia de la covid.