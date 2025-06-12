ONG
L'atenció social de Càritas cau un 12% el 2024
La institució organitza una trobada festiva pel 21 de juny
L'atenció social de Càritas ha baixat un 12% l'any 2024 respecte al 2023. Una tendència marcada des de la pandèmia causada per la reducció de petició d'ajudes. Així ho ha explicat la presidenta de la institució, Anna Maria Villas, en la roda de premsa de presentació de la memòria del 2024. La gran quantitat de fonts d'ajuda, tant públiques com privades al país, és la principal raó d'aquesta reducció, segons Villas.
La presidenta de Càritas ha aprofitat també per informar de la trobada festiva organitzada per la institució que tindrà lloc el 21 de juny, coincidint amb el final de curs escolar. Una jornada que té per objectiu donar-se a conèixer i serà oberta a tota la ciutadania.