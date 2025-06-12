PROTECCIÓ DE DADES
L’APDA recorda les limitacions a les fotos o imatges amb menors
L’Agència de Protecció de Dades (APDA) va recordar ahir a través de les xarxes socials les restriccions a la presa d’imatges o gravacions de menors, així com la seva difusió. El motiu és que arriba el final de curs i les funcions escolars i l’ens ha volgut transmetre com procedir, en funció de la destinació de les imatges. Així, es recorda que si grava l’escola per a motius educatius o la família per a l’àmbit privat no cal consentiment. Sí que és necessari si l’escola en vol fer difusió o si ho fa una família i ho penja a les xarxes (sempre que apareguin menors aliens a la llar). També cal consentiment si grava un tercer, per exemple per encàrrec de l’escola.