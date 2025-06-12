CULTURA
L’Andart acollirà vuitanta artistes de vint països
L’Andart25, la sisena Biennal internacional d’art d’Andorra, ha seleccionat una vuitantena d’artistes de vint països. Enguany Liechtenstein és el país convidat. L’edició se celebrarà del 19 de setembre al 14 de novembre a Sant Julià de Lòria, amb l’hotel Pol com a epicentre de les exposicions i instal·lacions artístiques.
El comitè artístic ha triat entre 220 projectes
El comitè artístic de L’Andart25 ha escollit entre més de 220 projectes. El lema d’aquest any és Pausa per continuar, amb el qual l’organització vol fer una aturada per reflexionar quan fa un quart de segle des de l’inici del nou mil·lenni. El context, apunta el festival internacional, convida a repensar tot fent una pausa crítica, els canvis polítics, socials i econòmics que han marcat les darreres dues dècades i mitja a escala global i també a Andorra.