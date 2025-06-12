REPORTATGE
L’alçada ja no és obstacle
El nou edicte de places de policia elimina el requisit de l’estatura, alineant-se amb el que és norma arreu.
Fa un any, les persones que volien aspirar a una de les onze places d’agents de policia havien de complir, entre d’altres requisits, un respecte a la talla: els homes havien de fer, com a mínim, 165 centímetres d’alçada, i les dones, 160. Però a partir d’ara l’estatura deixarà de ser un hàndicap per als aspirants perquè el nou concurs per entrar al cos d’ordre elimina aquest requisit. Andorra se suma així al que ja es fa en un bon nombre de països. A Espanya (que exigia la mateixa alçada que Andorra) no hi ha aquesta limitació des de fa un parell d’anys i França va prendre la decisió un temps abans. La motivació que ha justificat aquest gir ha estat evitar eventuals discriminacions i fer prevaldre davant de tot les capacitats i competències dels aspirants.
La novetat es reflecteix ja a la convocatòria per cobrir vuit places d’agent de policia, cinc de les quals vacants i tres de nova creació, que es va anunciar divendres en l’acte institucional per commemorar la diada de la patrona del cos i que ahir va aparèixer publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Els interessats hauran de presentar la seva candidatura abans de les 13 hores del 29 d’agost i sí que hauran de complir condicions com disposar del títol de batxillerat o un diploma equivalent, tenir el nivell B2 de català, no tenir antecedents penals i treure’s el permís de conduir B2 abans de culminar el procés de formació. Tant l’acreditació del títol de batxillerat o equivalent i del diploma de català es podran presentar fins al 19 de setembre.
Els admesos en el procés de selecció hauran de superar proves físiques, professionals i mèdiques, i els candidats amb millor qualificació global seran escollits per seguir una formació específica inicial d’una durada màxima de nou mesos. A l’acabament, seguiran un període de prova d’un any i, un cop superat, seran nomenats de manera definitiva.