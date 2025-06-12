Trobada empresarial
Illa i Serveto reflexionen sobre el nou ordre mundial
Europa ha centrat el discurs inaugural de la 36a Trobada Empresarial al Pirineu
Europa ha centrat el discurs inaugural de la 36a Trobada Empresarial al Pirineu del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, on ha mencionat que el continent és el sinònim de "d'història d'èxit". Davant els nous reptes que es presenten al món, com les dificultats en l'economia, en l'habitatge o la tecnologia, mantenir una societat i, sobretot, un continent unit, on els tres pilars fonamentals per a sobreviure al nou ordre mundial és el raonament, la força i el compromís. "Hem de tenir prosperitat, un aspecte que tenen les empreses i que ens ha d'acompanyar", ha destacat Illa revelant que la qüestió està a resoldre el dubte entre ser protegits o ser protagonistes. "La salut pública cohesiona, l'economia creixent cohesiona i poder compartir aquesta prosperitat de forma territorial i concentrada és clau per mantenir aquesta unió", ha assenyalat. De fet, poder continuar amb aquesta economia funcional genera que es pugui "donar la mà quan hi ha dificultats". Illa també ha aprofitat per incidir en el paper d'Espanya, però sobretot de Catalunya, per continuar formant part de l'aliança europea.
La jornada ha arrencat amb la benvinguda i intervenció del president de la Trobada, Josep Serveto, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera. Tots dos han posat de manifest les inseguretats que les empreses s'enfronten actualment. Serveto ha mencionat que l'activitat econòmica actual presenta "incerteses" i ha mencionat per exemple els aranzels que està imposant el president dels Estats Units, Donald Trump, als productes internacionals o els conflictes geopolítics. Barrera també ha comentat que el canvi climàtic està "condicionant les decisions empresarials" o com la revolució tecnològica "està canviant el món laboral i les relacions humanes". En aquest sentit, Barrera ha llançat a l'aire la pregunta "com ha de ser el paper de l'empresa i què es pot fer des del Pirineu?". Segons el batlle, el nou ordre mundial ha de ser un estímul per la transformació seguint cinc eixos clars. "Les persones han d'estar al centre", ha començat descrivint Barrera sobre un dels cinc principis que cal tenir en compte. L'alcalde també considera que cal incloure la sostenibilitat, buscant l'equilibri entre creixement econòmic i el respecte per la natura o que cal impulsar la digitalització i la innovació, creant per exemple sinergies amb empreses emergents. Alhora, ha precisat que és important apostar per la formació per atreure talent i disposar d'una bona governança.
Marian Rojas obre la Trobada
La psiquiatra Marian Rojas ha estat l'encarregada de fer la primera ponència de l'esdeveniment. L'experta en psicologia ha explicat les claus de com funciona el cervell humà i quines són les millors eines per sentir-se més bé amb un mateix i amb el que ens envolta. Rojas ha relatat que és important fer esport perquè funciona com un "antidepressiu", és cabdal passejar per entorns naturals i sense el mòbil perquè alenteix el ritme i l'activitat d'una persona, ajudant a desconnectar de l'estrès i finalment ha comentat que l'amor és un altre factor per ser feliç perquè ajuda a baixar el cortisol, que és l'hormona de l'estrès. L'experta ha detallat que no es pot viure en alerta constant ni amb estrès perquè, sinó, això acaba comportant unes conseqüències físiques i psicològiques que acaben comportant malestar pel cos, com per exemple irritació o no saber tolerar les coses. "La felicitat és saber connectar amb el present", ha asseverat Rojas. A més, l'escriptora també ha declarat que és important connectar amb les persones perquè la "soledat mata" i les relacions i "els vincles ens protegeixen".